Aboubakar sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ta Dün gece Beşiktaş için İstanbul’a gelen Vincent Aboubakar’ın yaklaşık 4 saat süren sağlık kontrolü sona erdi.Abone ol
Porto ile sözleşmesini yolları ayırmasının ardından İstanbul’a gelen 28 yaşındaki oyuncu, geniş çaplı bir sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde problem çıkmaması halinde Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
Aboubakar’ın sakatlık riskinin yüksek olması nedeniyle yapılacak kontratta Kamerunlu oyuncunun alacağı ücret performansa ve maç adedine göre belirlenecek.