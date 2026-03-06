BIST 13.035
ABD'li komutan duyurdu! İran'ın en büyük silahını çalıp cepheye sürdüler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper, İran'ın ABD ve İsrail'e karşı en etkili silahı olan İHA'ların tasarımını tamamen ele geçirdiklerini duyurdu. Elde ettikleri tasarımların içini açtıklarını ve yalnızca 'Amerikan malı' etiketi yapıştırdıklarını söyleyen Amiral Cooper, bu silahları cepheye getirdiklerini ve İranlılara karşı fırlatmaya başladıklarını açıkladı.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail ve İran savaşının 7. gününe girilirken, taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. 

ABD ve İsrail, İran'ın hava savunma sistemlerini büyük ölçüde etkisiz hale getirirken, İran ise yapılan saldırılara ABD üslerini, İsrail'i ve Körfez ülkelerini hedef alarak karşılık veriyor. 

Savaşın devam ettiği her günün ABD ordusuna 1 milyar dolara mal olduğu hesaplanırken, İran'ın savaştaki en büyük avantajı ise ekonomik olarak çok daha avantajlı İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanması olmakta. 

ABD'li komutan: İran'ın İHA tasarımını ele geçirdik

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper, İran’ın savaştaki en güçlü silahı olan kamikaze İHA tasarımını tamamen ele geçirdiklerini açıkladı. 

İHA'ların tasarımlarıyla birlikte içlerini açtıklarını ve üzerlerine 'Amerikan malı' etiketi yapıştırdıktan sonra yeniden cepheye getirdiklerini söyleyen Cooper, şimdi İran tarafından tasarlanan bu İHA'ları İran'ın üzerine fırlatmaya başladıklarını duyurdu. 

