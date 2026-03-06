Süper Lig'de derbi heyecanı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi öne çıkan notlar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Ligde son 3 maçını kazanarak çıkış yakalayan Beşiktaş, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray derbiye tam kadro çıkacak. Beşiktaş'ta ise 2 eksik bulunuyor. Öte yandan Beşiktaş Dolmabahçe'de rakibine büyük üstünlük kurmuş durumda. İki ekip yenilenen statta 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Beşiktaş, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. 1 maç berabere bitti. İşte derbi öncesi öne çıkanlar...

Abone ol

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyonluk ipini önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da son 10 maça zirvede girdi. Ligde 24 müsabakada, 18 galibiyet, 4 beraberlik alan "Cimbom" 2 maçtan da puansız ayrıldı. Galatasaray, topladığı 58 puanla derbiye en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider gidiyor.

Siyah-beyazlılar ise 24 mücadelede, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 46 puan elde etti. Beşiktaş, 25. hafta öncesinde 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbi 1-1 berabere bitmişti.

Derbide tam kadro

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta birçok ilk 11 oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, elindeki geniş kadronun avantajını Beşiktaş derbisinde yaşayacak.

Abdülkerim ve Eren sınırda

Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde üçer kez sarı kart gören iki futbolcu, yarınki derbide de kart görmeleri durumunda 26. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligin en golcü takımı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 18 takım arasında en skorer olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 24 müsabakada 58 kez fileleri havalandıran Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 4 gol fazla atarak zirvede yer aldı. Kalesinde 18 gol gören "Cimbom" bu alanda ise Göztepe'nin (16) ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda.

En büyük gol umudu Osimhen

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, formda performansıyla takımını sırtlıyor.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği son 7 Süper Lig maçının 6'sında fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde toplamda 10 gole ulaştı.

Ön alan baskısı en büyük silahlarından

Sarı-kırmızılı ekibin ön alanda yaptığı baskı sonrasında bulduğu goller hücum planında önemli yer tutuyor.

Teknik direktör Okan Buruk, takımına ileride Victor Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Noa Lang gibi futbolcularla rakip kaleci ve savunma oyuncularına şiddetli baskı yaptırıyor. Orta alanda Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina da ileride baskıya geride alan kapatarak destek veriyor.

Bu baskılar sonrasında Süper Lig'de 11 gol bulan Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük liginde ön alanda kazandığı toplarla en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor.

Deplasmanda 8 puan kaybetti

Galatasaray, bu sezon kaybettiği 14 puanın 8'ini deplasmanda yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 24 müsabakada alabileceği 72 puanın 58'ini elde etti. Geride kalan bölümde 4'ü beraberlik, 2'si mağlubiyet olmak üzere 14 puan kaybı yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, bunları 6'sını evinde, 8'ini rakip sahada bıraktı.

Sahasında 3 beraberlik gören "Cimbom" deplasmanda ise 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Son 2 derbinin büyük bölümünü eksik oynadı

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile yaptığı son 2 derbide kırmızı kart gördü.

Geçen sezonun ikinci yarısında Dolmabahçe'de yapılan derbide sarı-kırmızılı ekipte Przemysław Frankowski, 36. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Yaklaşık 1 saat 1 kişi eksik mücadele eden "Cimbom" sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Bu sezon RAMS Park'ta yapılan derbinin ise 34. dakikasında Davinson Sanchez kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldığında 1-0 geride olan sarı-kırmızılı ekip, golü bularak derbiden 1-1 beraberlikle çıktı.

Hafta içinde Liverpool ile karşılaşacak

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçına çıkacak.

Ligde yarın şampiyonluk yarışında kritik Beşiktaş derbisinde mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, 10 Mart Salı günü iç sahada İngiliz temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. Sonrasında 14 Mart Cumartesi günü taraftarı önünde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak "Cimbom" 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool ile rövanş maçını yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 maçta sahadan 18 kez sahadan galip ayrılan Galatasaray, rakipleriyle 4 karşılaşmada berabere kaldı. Sahadan 2 defa yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar, hanesine yazdırdığı 58 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Emirhan ve Toure yok

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.

Ceza sınırındakiler

Beşiktaş'ta iki oyuncu derbi öncesinde ceza sınırında.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Galatasaray derbisinde sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı olacak.

Ligde son üç maçı kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, sonrasında sırasıyla Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u ise 1-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.

Ayrıca Beşiktaş, ligde son iki maçta kalesini de gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü ve Oh

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu derbide en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak.

Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 4 gol atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında skor üretti.

Ligin devre arasında transfer edilen Hyeon-gyu Oh ise ligde 4 karşılaşmada 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Güney Koreli santrfor, forma giydiği Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe müsabakalarında birer gol buldu.

Ayrıca, her iki oyuncunun Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.

Beşiktaş, "Dolmabahçe"de üstün

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan sezonlarda iki ekip yenilenen statta 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Beşiktaş, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. Derbilerde 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, 4 derbide ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 8 derbide de rakibine gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Beşiktaş'ta hedef yenilmezlik serisini sürdürmek

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam son 17 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu süreçte ligde 13, kupada ise 4 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, 4 ayı aşkın süredir mağlup olmadı. Toplamda 11 galibiyet alan Beşiktaş, 6 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Ayrıca siyah-beyazlılar, 2026 yılında oynadığı 10 resmi maçta da yenilgi yaşamadı.

Beşiktaş'ta hedef, Galatasaray maçını kazanarak yenilmezlik serisini devam ettirmek.