Irak'taki Kürt grupların İran'a kara üzerinden saldırı başlatacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'den savaşa ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Barzani, savaştan uzak kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Mesud Barzani'den 'savaş' açıklaması: Elimizden geleni yapacağız

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, bölgedeki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası Kürt operasyonlarını destekleyebileceği yönündeki açıklamaları da yer alıyor.

Mesud Barzani, bölgenin karmaşık ve hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, tüm sorunların barışçıl yollarla çözülmesini temenni ettiğini ve IKBY'nin savaştan uzak kalması için çaba göstereceklerini ifade etti.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, IKBY'nin bölgedeki rekabetin bir parçası olmayacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran sınırındaki bazı Kürt gruplarının ABD yetkilileriyle temas halinde olduğunu ve İran'a yönelik olası operasyonlara ilişkin görüştüğünü söyledi.

Trump, Kürtlerin İran'a karşı bir saldırı başlatma ihtimaline olumlu yaklaştığını ve bu tür bir planı desteklediğini belirtti.



Barzani’nin ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklamada, bölgenin “karmaşık ve hassas bir dönemden” geçtiğini belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"SAVAŞ DEĞİL BARIŞ İSTİYORUZ"

“Bölgedeki tüm sorun ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bizler de IKBY'nin savaştan, felaketlerden ve acılardan uzak kalması ve korunması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, IKBY'nin bölgedeki rekabetin bir parçası olmayacağını dile getirmişti.

TRUMP: KÜRTLERİN İRAN'A SALDIRMASINI DESTEKLERİM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Batı medyasına yaptığı açıklamada İran sınırındaki bazı Kürt gruplarının ABD yetkilileriyle temas halinde olduğunu ve İran’a yönelik olası operasyonlara ilişkin görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Kürtlerin İran’a karşı bir saldırı başlatma ihtimaline olumlu yaklaştığını ifade eden Trump, "İran’a karşı olası bir saldırı planı konusunda Kürt grupları desteklediğini" belirterek, "Bunu yapmak istemelerinin harika olduğunu düşünüyorum" dedi.