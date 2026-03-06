BIST 13.079
İran savaşı petrol fiyatlarını uçurdu! Trump tarih verdi: Hızla düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile birlikte İran’a saldırmalarının ardından yükselen petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, “Sona erdiğinde fiyatlar çok hızlı bir şekilde düşecek. Yükselirse de yükselir” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters’a verdiği röportajda, İsrail ile İran'a saldırdıkları operasyona ilişkin konuştu. 7 gündür devam eden savaşın petrol fiyatlarına etkisini değerlendiren Trump dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yükselen petrol fiyatlarına dair bir soruya cevap veren Trump 'Düşecek' yorumunda bulundu.

"YÜKSELİRSE YÜKSELSİN"

Trump “Bu konuda hiçbir endişem yok. Bu durum sona erdiğinde fiyatlar çok hızlı bir şekilde düşecek. Yükselirse de yükselir ama bu (İran’a saldırılar) benzin fiyatının biraz artmasından çok daha önemli” dedi.

"MALİYET ÇOK ARTMADI"

Trump, ABD’nin Stratejik Petrol Rezervini kullanmayı düşünmediğini ve İran'ın donanmasının "denizin dibinde" olması nedeniyle İran yakınlarındaki petrol sevkiyatı için kritik bir kanal olan Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağından emin olduğunu da öne sürdü.

Trump, maliyetlerin "çok fazla artmadığını" ileri sürdü.

Ortadoğu'daki petrol arzının aksaması ve çatışmaların yayılmasıyla birlikte, küresel petrol fiyatları saldırıların başlamasından bu yana yüzde 16 arttı

