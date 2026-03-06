BIST 13.079
Basra’da ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü iddia edildi

Irak’ın Basra kentinde ABD ordusuna ait bir uçağın düştüğü ve kentteki polis ekiplerinin pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiği ileri sürüldü.

Irak’ta yerel medyada çıkan haberlerde, Basra vilayetinin sınırları içerisinde ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü iddia edildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan Basra Polis Komutanlığından bir yetkili, ekiplerinin, söz konusu iddialar üzerine Amerikalı pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada ise "Basra üzerinde bir ABD savaş uçağının düşürüldüğüne dair söylentiler dolaşıyor. Bunlar asılsız ve doğru değil." ifadeleri kullanıldı.

