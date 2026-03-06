BIST 13.079
Oval Ofis'te dini liderler Trump için böyle dua etti

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın yarattığı gerilim sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te bir araya geldiği dini liderlerin duasına katıldı. Toplantıda Trump'ın zor zamanlarda ülkeye liderlik edebilmesi için Tanrı'dan rehberlik ve koruma dilendi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te dikkat çeken bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Trump, ülkenin farklı bölgelerinden gelen dini liderlerle bir araya gelirken toplantı sırasında başkan için dua edildi.

Oval Ofis'te gerçekleşen buluşmada dini liderler Trump'ın etrafında toplanarak onun ve ülkenin geleceği için dua etti. Yapılan duada, Trump'ın görevini yerine getirirken Tanrı'nın bereketi ve koruması altında olması temennisinde bulunuldu.

"TRUMP'A REHBERLİK ETMENİ DİLİYORUZ"
Dua sırasında başkanın kalbinin ve zihninin göklerden gelen bilgelikle dolması için dilekte bulunulurken, ABD'nin karşı karşıya olduğu zorlu süreçte Trump'a rehberlik edilmesi istendi.

Dini liderler, "Başkanımıza destek vererek Senin bereketinin ve lütfunun onun üzerinde olmasını diliyoruz. Kalbinin ve zihninin göklerden gelen bilgelikle dolması için dua ediyoruz ve bugün karşı karşıya olduğumuz zorlu zamanlarda ona rehberlik etmeni diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ASKERLERİ İÇİN DE DUA ETTİLER
Toplantıda ayrıca ABD ordusunda görev yapan askerler için de dua edildi. Duada, silahlı kuvvetlerde görev yapan erkek ve kadın askerlerin Tanrı'nın koruması altında olması temenni edildi.

Dini liderler, ABD'nin Tanrı'nın gözetiminde birlik içinde, özgürlük ve adaletle yönetilen bir ülke olarak yoluna devam etmesi için dua ettiklerini belirterek, Trump'ın bu büyük ulusa liderlik edebilmesi için ihtiyaç duyduğu gücü bulması dileğinde bulundu. Dua, "İsa'nın adıyla başkanın üzerinde Tanrı'nın bereketinin olması" temennisiyle sona erdi.

