İsrail Genelkurmay Başkanı açıkladı! İran’a 2 bin 500 saldırı

İsrail Genelkurmay Başkanı açıkladı! İran’a 2 bin 500 saldırı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ilk aşamasının sona erdiğini ve şiddetlenerek devam edeceğini ileri sürdü.

Genelkurmay Başkanı Zamir, yayımladığı görüntülü mesajda, ABD ile birlikte İran'a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu.

"Başka sürpriz hamleler de var"

Saldırıların bir sonraki aşamaya geçtiğini ve saldırıları şiddetlendireceklerini öne süren Zamir "Elimizde, açıklamayı düşünmediğim başka sürpriz hamleler de var.” dedi.

İran’a 2 bin 500 saldırı

Zamir, İsrail savaş uçaklarının 5 binin üzerinde mühimmatla İran’a 2 bin 500 saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.

İran'daki hava savunma sistemlerinin yüzde 80’ini imha ettiklerini savunan Zamir, balistik füze rampalarının da yüzde 60'ından fazlasını yok ettiklerini öne sürdü.

