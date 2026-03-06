BIST 13.035
DÜNYA

Netanyahu'nun tadı fena kaçacak! ABD'ye rest çeken Başbakan Sanchez'den bir çıkış daha

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkarak “savaşa hayır” diyen İspanya’dan Orta Doğu için yeni bir çıkış geldi. Başbakan Pedro Sanchez, İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan’a tam destek verdiklerini açıkladı. Açıklama hem diplomasi sahnesinde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Orta Doğu’da gerilim her geçen gün tırmanırken, İspanya hükümetinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Lübnan’a tam destek verdiklerini duyurdu.

Sanchez, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Beyrut’taki ve ülkenin geri kalanındaki “ciddi durum” hakkında görüştüğünü açıkladı.

İspanya Başbakanı mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Lübnan halkı, tam desteğimize ve yerinden edilmiş binlerce insan için insani yardımımıza güvenebilir. Gerginliğin tırmanmasına son verin. Daha fazla yıkıma hayır. Savaşa hayır.”

Netanyahu'nun tadı fena kaçacak! ABD'ye rest çeken Başbakan Sanchez'den bir çıkış daha - Resim: 0

Madrid yönetimi son dönemde Orta Doğu’daki gerilim konusunda en net “savaş karşıtı” tutum sergileyen Avrupa ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.

İspanya, daha önce ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına açıkça karşı çıkmış, bölgede yeni bir savaşın daha büyük bir krize yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Bu tutum Washington ile diplomatik gerilime yol açsa da Madrid yönetimi askeri çözüm yerine diplomasi çağrısını sürdürmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran dahil diğer ülkelere saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayı reddeden İspanya'ya teşekkür etmişti.

İspanya’nın savaş karşıtı mesajları yalnızca diplomasi çevrelerinde değil sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Sosyal medyada Türk-İspanyol yakınlaşması

Özellikle Türk kullanıcılar ile İspanyollar arasında dikkat çeken bir dayanışma ve sempati dalgası oluştu. Paylaşımlarda iki ülke kullanıcılarının birbirlerine esprili şekilde “kardeşlik” ve “barış” mesajları göndermesi kısa sürede gündem oldu.

İsrail'in lübnan'a saldırıları

AA'nın Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden aktardığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 102'ye yükseldiği, 638 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in saldırılarından dolayı Lübnan'da yaklaşık 84 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

