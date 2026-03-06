İran savaşının ABD'ye maliyeti dudak uçuklattı! Ek fon detayı

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne (CSIS), İran'a yönelik saldırıların ardından ilk 100 saatte savaşın ABD'ye maliyetini hesapladı. Açıklamada ayrıca savaşın birkaç hafta devam etmesi durumunda ABD Savunma Bakanlığı'nın ek fona ihtiyaç duyacağı kaydedildi. İşte detaylar...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yedinci gününde, ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, saldırıların ilk 4 gününün maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolara yaklaştığını tahmin ediyor.

Saldırıların ilk 100 saatinin (4 gün) ABD'ye maliyeti 3,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Saldırıların günlük maliyetinin yaklaşık 891,4 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Hava harekatının ilk aşaması, gelişmiş ve yüksek maliyetli mühimmat ve sistemlerin kullanımından dolayı en pahalı dönem olarak belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, savaşın birkaç hafta sürebileceğini belirterek, Savunma Bakanlığı'nın mevcut bütçesinin uzun süreli operasyonları karşılayıp karşılayamayacağına dair endişelerin arttığı kaydedildi.

CSIS, Savunma Bakanlığı'nın ek fonlara ihtiyaç duyacağını ve bu çatışmanın iç kaynaklardan finanse edilmesi için gerekli bütçe kesintilerinin siyasi ve operasyonel açıdan zor olacağını belirtti.



4 GÜNLÜK MALİYET 4 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Verilere göre; İran’a saldırıların ilk 100 saatinin (4 gün) ABD’ye maliyeti 3,7 milyar dolar oldu. Saldırıların bugüne kadar günlük maliyetinin ise yaklaşık 891,4 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

GELİŞMİŞ VE YÜKSEK MALİYETLİ SİLAHLAR

Hava harekatının ilk aşamasının, gelişmiş ve yüksek maliyetli mühimmat ile sistemlerin kullanılması nedeniyle genellikle en pahalı dönem olduğu belirtildi. Daha düşük maliyetli mühimmat kullanımına geçildikçe maliyetlerin azalabileceği ifade edilirken, hava operasyonlarının başlangıç aşamasının genellikle daha gelişmiş silahlarla gerçekleştirildiği vurgulandı.

"SAVAŞ BİRKAÇ HAFTA SÜREBİLİR"

Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Savunma Bakanı Pete Hegseth’in savaşın birkaç hafta sürebileceğini belirtmesi üzerine, Savunma Bakanlığının mevcut bütçesinin uzun süreli operasyonları karşılayıp karşılayamayacağına dair endişelerin arttığı kaydedildi.

"EK FONLARA İHTİYAÇLARI VAR"

CSIS’ten yapılan açıklamada, “Burada bütçelenmemiş maliyetler önemli olacak. Bu, Savunma Bakanlığı’nın bir noktada ek fonlara ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor; çünkü bu çatışmayı iç kaynaklardan finanse etmek için gerekli bütçe kesintileri muhtemelen siyasi ve operasyonel açıdan zor olacaktır” ifadelerine yer verildi.