HABER /  DÜNYA

Savaşta İran'a "ihanet" eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'a "ihanet" eden Hindistan'a büyük şok

İran'a ait savaş gemisinin Hint Okyanusu'nda ABD denizaltısı tarafından batırılmasının ardından Hindistan uluslararası kamuoyunda sert eleştirilerin hedefi oldu ve bazı çevrelerde "ihanet ülkesi" olarak nitelendirildi. Olayın ardından İran, misilleme olarak Basra Körfezi'nde bulunan 38 Hint ticaret gemisini alıkoyarken, Hindistan yönetimi yardım için ABD Donanması ile temasa geçti ancak Washington'dan henüz resmi bir yanıt alınamadı.

İran'a ait bir savaş gemisinin Hint Okyanusu'nda ABD denizaltısı tarafından batırılmasının ardından Hindistan uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi oldu. Olayın ardından bazı çevrelerde Hindistan için "ihanet ülkesi" ifadeleri kullanılmaya başlandı.

İran 38 Hint gemisini alıkoydu

Hindistan'ın bu ihaneti sonrası harekete geçen İran ise İran'ın Basra Körfezi'nde bulunan 38 Hint ticaret gemisini alıkoydu. Yaşanan gelişmeler üzerine Hindistan yönetiminin ABD Donanması ile temasa geçtiği ancak Washington'dan henüz resmi bir yanıt alınamadığı aktarıldı. Bölgedeki gerilim sürerken, mahsur kalan gemilerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

İsrail'e söz vermişti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği İsrail'de Knesset'te milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada "iki ülke arasındaki dostluk, saygı ve ortaklık bağlarını güçlendirme" sözü vermişti.

Kucaklayarak karşılamıştı

Havalimanında Modi'yi kucaklayarak karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, "Narendra, benim değerli dostum. Buradaki varlığınızdan daha fazla duygulandığım bir an olmamıştı. Siz İsrail'in büyük bir dostu, İsrail-Hindistan ittifakının savunucusu ve dünya sahnesinde büyük bir lidersiniz" demişti.

