Beyrut'ta ölü sayısı artıyor! Bombardıman sürüyor...

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine yönelik hava saldırılarına devam ediyor. 2 Mart'tan beri 26 hava saldırısı düzenleyen İsrail, bölgedeki sivillere tahliye çağrısında bulundu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 123'e çıktığını açıkladı.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak adlandırılan Dahiye bölgesini hava saldırısıyla hedef aldı. Patlama sesinin ardından bölgeden dumanlar yükseldi. Günlerdir yoğun saldırıların sürdürdüğü Dahiye bölgesine şu ana kadar 26 dalga hava saldırısı düzenlediğini açıklanmıştı.

DAHİYE'DEKİ MAHALLELER İÇİN SÜRGÜN EMRİ VE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısında bulundu. "Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın" diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi.

İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir" tehdidinde bulundu.