ECB Başkanı Lagarde: Küresel ekonomi belirsizlik dönemine geçiyor

ECB Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin "ölçülebilir risk" döneminden geleneksel modellerin yetersiz kaldığı bir "belirsizlik çağına" geçtiğini duyurdu. Jeopolitik parçalanmanın küresel hasılayı %7 azaltabileceği uyarısında bulunan Lagarde, para politikasında esneklik ve veriye dayalı strateji vurgusu yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin yapısal bir dönüşümden geçtiğini belirterek, dünyanın artık "ölçülebilir risk" dönemini geride bıraktığını ve geleneksel tahmin modellerinin işlevini yitirdiği gerçek bir "belirsizlik çağına" girdiğini duyurdu.

Lagarde, İtalya’da Johns Hopkins Üniversitesi tarafından düzenlenen Küresel Risk Konferansı’nda yaptığı ve bankanın resmi internet sitesinde de yayımlanan konuşmasında, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde şekillenen yeni dünya düzenine dair kritik analizlerde bulundu.

ORTA DOĞU GERİLİMİ VE PARA POLİTİKASINDA ESNEKLİK

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarıyla tırmanan çatışmaların ekonomik yansımalarına değinen Lagarde, ECB’nin bu süreçte "toplantıdan toplantıya" ve "veriye dayalı" bir yol haritası izleyeceğini vurguladı. Mevcut şokları izlemek ve etkilerini doğru analiz edebilmek için para politikasında esnekliğin korunacağını belirten Lagarde, geçmişin istikrarlı yapısına göre kalibre edilen makroekonomik modellerin artık yeterli bir rehber olmadığını ifade etti.

1920’LER HATIRLATMASI: TEKNOLOJİK İYİMSERLİK VE BÜYÜK BUHRAN RİSKİ

Konuşmasında tarihi bir paralellik kuran Lagarde, 1920’li yıllarda içten yanmalı motor ve elektrik gibi teknolojilerin yarattığı iyimserliğin, uluslararası sistemdeki parçalanma nedeniyle Büyük Buhran ile sonuçlandığını hatırlattı. Günümüzde de benzer bir riskin kapıda olduğunu savunan ECB Başkanı, piyasalar ve politika yapıcılar arasındaki kopukluğa dikkat çekti:

"Piyasalar teknolojik kazanımları, dünya parçalanmıyormuş gibi fiyatlıyor. Politika yapıcılar ise ticaret sisteminin bölünmesine, sanki bu durum büyümeyi kısıtlamayacakmış gibi izin veriyor. Bu iki gücün etkileşimini doğru yönetemezsek, geçmişteki hataları tekrarlama riskiyle karşı karşıyayız."