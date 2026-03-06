BIST 12.977
Sigortam.net'ten Pembe Kurdele Hayat Sigortası

Sigortam.net, 8 farklı kadın kanserine karşı finansal destek sağlayan Pembe Kurdele Hayat Sigortasını kullanıcılarına sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden meme kanseri, her yıl yaklaşık 30 bin kadını etkiliyor.

Şirket, bu kapsamda meme kanseri başta olmak üzere rahim, rahim ağzı, rahim içi, yumurtalık, tüpler ve vajina/vulva tümörlerini kapsayan 8 farklı kadın kanseri türüne karşı teminat sağlayan ürünü platformuna ekledi.

Pembe Kurdele Hayat Sigortası ile hastalık teşhisinde tek seferde nakit ödeme yapılırken, bu tutar sigortalı tarafından tedavi masraflarından evde bakım ve rehabilitasyona, psikolojik destekten diğer bireysel ihtiyaçlara kadar dilediği şekilde kullanılabiliyor. Sigortalı, hastalığı belgelediği takdirde hastane faturası sunma zorunluluğu olmaksızın teminat tutarını alabiliyor. Ürün, poliçede belirtilen limitler dahilinde hayat sigortası güvencesi de sunuyor.

Başvuru aşamasında sağlık beyanı verilmesinin yeterli olduğu sigortaya 18-65 yaş arası tüm kadınlar başvurabiliyor. Hastalık, poliçe başlangıcından 90 gün sonra ortaya çıktığında ve 30 günlük bekleme süresi tamamlandığında teminat ödemesi gerçekleşiyor. Bekleme süresi içinde vefat durumunda ise ana teminat vefat tazminatı, hak sahiplerine ödeniyor.

Sigortam.net, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yüzde 10 indirim avantajıyla ürünü 13 Mart'a kadar avantajlı fiyatla kullanıcılarına sunuyor.

