BIST 12.977
DOLAR 44,08
EURO 51,09
ALTIN 7.207,47
HABER /  DÜNYA

Endonezya'da 16 yaş altındakilere sosyal medya platformlarında hesap açma yasağı geldi

Endonezya'da 16 yaş altındakilere sosyal medya platformlarında hesap açma yasağı geldi

Endonezya'da hükümet, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasını yasaklama kararı aldı.

Abone ol

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, yaptığı açıklamada, 16 yaşın altındaki çocukların "yüksek riskli dijital platformlarda" hesap açmalarını engelleyen hükümet düzenlemesini imzaladığını duyurdu.

Bu platformlara YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ve Roblox'un da dahil edileceğini belirten Hafid, uygulamanın 28 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını söyledi.

Hafid, söz konusu yasağın amacına ilişkin, "Çocuklarımız giderek daha çok gerçek tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Pornografi, siber zorbalık, çevrim içi dolandırıcılık ve en önemlisi bağımlılığa maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ECB Başkanı Lagarde: Küresel ekonomi belirsizlik dönemine geçiyor
ECB Başkanı Lagarde: Küresel ekonomi belirsizlik dönemine geçiyor
Savaşta İran'a "ihanet" eden Hindistan'a büyük şok
Savaşta İran'a "ihanet" eden Hindistan'a büyük şok
Ünlü iş insanı, beton mikseri altında kalarak hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı, beton mikseri altında kalarak hayatını kaybetti
Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sigortam.net'ten Pembe Kurdele Hayat Sigortası
Sigortam.net'ten Pembe Kurdele Hayat Sigortası
Borsa İstanbul'da gong Gentaş Kimya için çaldı
Borsa İstanbul'da gong Gentaş Kimya için çaldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları ne zaman çekilecek?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları ne zaman çekilecek?
Ümraniye'de makas atıp trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası
Ümraniye'de makas atıp trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası
TFF 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini açıkladı
TFF 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini açıkladı
ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek
ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Amasya'da Ramazan'da sepet sallama geleneği ilgi çekiyor
Amasya'da Ramazan'da sepet sallama geleneği ilgi çekiyor