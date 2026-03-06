BIST 12.979
Ümraniye'de makas atıp trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası

Ümraniye'de, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 sürücüye toplam 198 bin 719 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye çalışmaları kapsamında bazı sürücülerin makas atarak trafiği tehlikeye attığına yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede, 3 Mart'ta yaşanan olayda, TEM Otoyolu'nda iki sürücünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.D. (27) ve M.K. (26) gözaltına alındı.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "nitelik ve ölçülere aykırı plaka kullanmak", "muayenesiz araçla trafiğe çıkmak", "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 198 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

Şüphelilerin sürücü belgeleri de 60 gün süreyle geri alındı.

Trafik güvenliğini tehlikeye soktukları için adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi.

