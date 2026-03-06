BIST 12.964
HABER /  GÜNCEL

Ünlü iş insanı, beton mikseri altında kalarak hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaya geçidini kullandığı sırada beton mikserinin altında kalan tanınmış iş insanı Murat Murathanoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Trafik güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendiren kazanın ardından mikser sürücüsü gözaltına alındı.

79 yaşındaki iş insanı Murat Murathanoğlu, Bodrum’da meydana gelen feci bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Torba Mahallesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşen olay, bölgedeki ağır vasıta trafiği ve yaya güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

YAYA GEÇİDİNDE GELEN ACI SON

Edinilen bilgilere göre kaza, Torba Mahallesi Muhtarlığı önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek üzere hamle yapan Murathanoğlu’na, Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne doğru seyir halinde olan M.A. yönetimindeki beton mikseri çarptı.

Çevredeki vatandaşların büyük bir panikle ihbarda bulunması üzerine olay yerine süratle emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesi, Murathanoğlu’nu hayata döndürmeye yetmedi. Yapılan ilk kontrollerde, talihsiz iş insanının çarpmanın etkisiyle olay yerinde can verdiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın bölgedeki detaylı tetkiklerinin ardından Murathanoğlu’nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Kazaya karışan beton mikserinin sürücüsü M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Savcılık, kazanın oluş şekli, aracın hızı ve fren izleri üzerinde titiz bir inceleme başlatırken; bölgedeki güvenlik kameraları da mercek altına alındı.

