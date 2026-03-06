BIST 12.964
DOLAR 44,07
EURO 51,10
ALTIN 7.206,46
HABER /  DÜNYA

Nahçıvan'a İHA saldırısı sonrası Azerbaycan'dan dikkat çeken hamle

Nahçıvan'a İHA saldırısı sonrası Azerbaycan'dan dikkat çeken hamle

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu personelinin tahliye edileceğini bildirdi.

Abone ol

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bakan Bayramov, "Güvenlik nedeniyle İran'daki diplomatik misyonumuzun tam tahliyesi hususunda karar alındı. Tahran Büyükelçiliğimiz ve Tebriz Başkonsolosluğumuz personeli tahliye edilecek. İnsanlarımızın hayatını riske atamayız." ifadelerini kullandı.

İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarına da değinen Bayramov, "İran, konunun araştırılacağını vadetti. Araştırmanın sonucu bekleyeceğiz, buna göre adım atacağız." dedi.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gizli tutulan kayıtlar yayınlandı! Epstein dosyalarında Trump için 'cinsel istismar' iddiası
Foto Galeri Gizli tutulan kayıtlar yayınlandı! Epstein dosyalarında Trump için 'cinsel istismar' iddiası Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ın affettiği Kongre baskını sanığı iğrenç suçlamadan müebbet hapis cezası aldı
Trump'ın affettiği Kongre baskını sanığı iğrenç suçlamadan müebbet hapis cezası aldı
Endonezya'da 16 yaş altındakilere sosyal medya platformlarında hesap açma yasağı geldi
Endonezya'da 16 yaş altındakilere sosyal medya platformlarında hesap açma yasağı geldi
ECB Başkanı Lagarde: Küresel ekonomi belirsizlik dönemine geçiyor
ECB Başkanı Lagarde: Küresel ekonomi belirsizlik dönemine geçiyor
Savaşta İran'a "ihanet" eden Hindistan'a büyük şok
Savaşta İran'a "ihanet" eden Hindistan'a büyük şok
Ünlü iş insanı, beton mikseri altında kalarak hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı, beton mikseri altında kalarak hayatını kaybetti
Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sigortam.net'ten Pembe Kurdele Hayat Sigortası
Sigortam.net'ten Pembe Kurdele Hayat Sigortası
Borsa İstanbul'da gong Gentaş Kimya için çaldı
Borsa İstanbul'da gong Gentaş Kimya için çaldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları ne zaman çekilecek?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları ne zaman çekilecek?
Ümraniye'de makas atıp trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası
Ümraniye'de makas atıp trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası
TFF 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini açıkladı
TFF 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini açıkladı
ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek
ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek