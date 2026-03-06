BIST 13.079
DOLAR 44,07
EURO 51,21
ALTIN 7.250,40
İran'dan sonra sıradaki ülke belli oldu! ABD Başkanı Trump böyle söyledi

İran'dan sonra sıradaki ülke belli oldu! ABD Başkanı Trump böyle söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin pes edeceğini savunarak, daha sonra "Küba'nın da düşeceğini" ileri sürdü.Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi.

Amerikan Politico dergisine telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran'daki son durumu değerlendirdi ve Küba'ya ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Küba da düşecek"

İran'a yönelik saldırıların "başarılı" olduğunu savunan Trump, İran yönetiminin "pes edeceği" değerlendirmesini yaptıktan sonra "Küba da düşecek." dedi.

"50 yıldır bu konu..."

Trump, ABD'nin Küba'da yönetimi devirmek gibi bir planının olup olmadığına ilişkin soruya, "Peki, siz ne düşünüyorsunuz? 50 yıldır bu konu, pastanın üzerindeki krema gibi. Benim için bu küçük bir mevzu. Venezuela harika gidiyor. (Delcy Rodriguez) harika bir iş çıkarıyor. Onlarla ilişkilerimiz harika." yanıtını verdi.

ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu kaydeden Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi.

