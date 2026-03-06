BIST 13.079
DOLAR 44,07
EURO 51,21
ALTIN 7.250,40
Bodrum'da ünlü iş insanının feci ölümü! Beton mikserinin altında kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı iş insanı Murat Murathanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Torba Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda, M.A. yönetimindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan ünlü turizmci ve iş insanı Murat Murathanoğlu'na (79) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Murathanoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Beton mikserinin sürücüsü polis ekibince gözaltına alındı.

Bodrum'da ünlü iş insanının feci ölümü! Beton mikserinin altında kaldı - Resim: 0

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, trafik ışıklarında bekledikten sonra hareket eden beton mikserinin o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması ve durumu fark eden sürücünün bir süre ilerledikten sonra aracını durdurması yer alıyor.

Bodrum'da ünlü iş insanının feci ölümü! Beton mikserinin altında kaldı - Resim: 1

Bodrum'da ünlü iş insanının feci ölümü! Beton mikserinin altında kaldı - Resim: 2

