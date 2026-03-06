Merve Dizdar'dan itiraf gibi sözler! Oyunculuk hakkında konuştu

Merve Dizdar, oyunculuğa olan ilgisinin temel sebeplerini şöyle açıkladı: "İnsanların hayatlarını merak ediyorum. Oyuncu olmanın pek çok sebebi olabilir; belki kendi hayatımdan uzaklaşmak, görünür olmak, alkışlanmak… Ama bir yandan da insan çok kompleks bir varlık. İnsanların zaaflarını çok merak ediyorum. Hayatta da insanların zaaflarını gözlemlemeyi seviyorum."