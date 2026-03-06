Merve Dizdar'dan itiraf gibi sözler! Oyunculuk hakkında konuştu
Başarılı oyuncu Merve Dizdar, kariyerine dair samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Dizdar, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Bütünsel Bakış" adlı konferansa katıldığı sırada, oyunculukla ilgili ilginç itiraflarda bulundu.
Merve Dizdar, oyunculuğa olan ilgisinin temel sebeplerini şöyle açıkladı: "İnsanların hayatlarını merak ediyorum. Oyuncu olmanın pek çok sebebi olabilir; belki kendi hayatımdan uzaklaşmak, görünür olmak, alkışlanmak… Ama bir yandan da insan çok kompleks bir varlık. İnsanların zaaflarını çok merak ediyorum. Hayatta da insanların zaaflarını gözlemlemeyi seviyorum."
Merve Dizdar, artık sadece erkek karakterlerin etrafında dönen kadın karakterleri oynamak istemediğini ve derdi olan kadınları tercih ettiğini dile getirdi. "Hayatımın bu döneminde önemli karakterleri oynamak istiyorum. Ben artık sadece bir erkeğin etrafında dönen kadın karakterlerden çok, derdi olan kadın karakterleri oynamayı ve izlemeyi tercih ediyorum," dedi.
Dizdar, "İnsanlar Mekanlar Nesneler" adlı tiyatro oyununda yer aldığı karakteri hakkında da şunları söyledi: "Bu oyun, tıpkı hayat gibi. Düşüyoruz, kalkıyoruz ama devam ediyoruz. Hepimizin hayatında önemli olan şey, yoluna devam edebilmesi. Çünkü bırakmak çok kolay. Yaşamaya karşı çabamız var ve ben bunu çok kıymetli buluyorum."
Karakterinin içinde bulunduğu zorlukları ve hayatta karşılaşılan engelleri de paylaşan Dizdar, "Zorlanmadan labirentleri geçemezsiniz. Ancak biraz zorlandığınızda yaratıcılığınız devreye giriyor. Bunu zamanla öğreniyoruz," dedi. Oyuncu, "Kendimi sevebilmek için kendimle savaşmam gerekiyor" diyerek, hayatın zorlayıcı yönlerine dair derin düşüncelerini paylaştı.