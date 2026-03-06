BIST 13.035
DOLAR 44,08
EURO 51,22
ALTIN 7.251,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde gizlice çekim yaptı!

Akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde gizlice çekim yaptı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice çekim yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde gizlice fotoğraf ve görüntü alındığını fark eden B.N.K, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice görüntü kaydettiği iddiasıyla S.K'yi gözaltına aldı.

4 aylık süreçte 15 kadının görüntüleri bulundu

Zanlının cep telefonundaki incelemede 4 aylık süreçte 15 kadının görüntülerinin gizlice çekildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ'den Orta Doğu için nükleer uyarı
DSÖ'den Orta Doğu için nükleer uyarı
Netanyahu'nun tadı fena kaçacak! ABD'ye rest çeken Başbakan Sanchez'den bir çıkış daha
Netanyahu'nun tadı fena kaçacak! ABD'ye rest çeken Başbakan Sanchez'den bir çıkış daha
YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
Yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddia edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı
Yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddia edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı
ABD İran'a kara harekatı başlatacak mı? Trump'tan açıklama
ABD İran'a kara harekatı başlatacak mı? Trump'tan açıklama
İran'la işim bitince oraya değineceğim dedi yeni hedefini açıkladı
İran'la işim bitince oraya değineceğim dedi yeni hedefini açıkladı
Medipol Sağlık Grubu'ndan gelecek nesiller için “bağımlılığa dur de” paneli
Medipol Sağlık Grubu'ndan gelecek nesiller için “bağımlılığa dur de” paneli
Japonya, İran'da 2 vatandaşının gözaltında tutulduğunu açıkladı
Japonya, İran'da 2 vatandaşının gözaltında tutulduğunu açıkladı
ABD'li komutan duyurdu! İran'ın en büyük silahını çalıp cepheye sürdüler
ABD'li komutan duyurdu! İran'ın en büyük silahını çalıp cepheye sürdüler
Trump 'Mücteba Hamaney için 'kabul edilemez' demişti! Yeni isim belli oluyor
Trump 'Mücteba Hamaney için 'kabul edilemez' demişti! Yeni isim belli oluyor
Süper Lig'de derbi heyecanı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi öne çıkan notlar
Süper Lig'de derbi heyecanı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi öne çıkan notlar
Başakşehir, Süper Lig'de yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak
Başakşehir, Süper Lig'de yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak