Medipol Sağlık Grubu'ndan gelecek nesiller için “bağımlılığa dur de” paneli

Bağımlılık, yalnızca bireyleri değil aileleri ve toplumu da etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olarak her geçen gün daha fazla gündeme geliyor. 1–7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Medipol Sağlık Grubu, “Gelecek Nesiller İçin Bağımlılığa Dur De” paneli düzenlendi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Klinik Psikolog Pelin Ankay Kudu üstlenirken, konuşmacılar arasında Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahime Gök ve Yeşilay Beykoz Şube Başkanı Uzm. Dr. Mahmut Talha Uçar yer aldı.

“BAĞIMLILIK BİR BEYİN HASTALIĞIDIR”

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Klinik Psikolog Pelin Ankay Kudu, bağımlılığın son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada artış gösteren ve tüm toplumu ilgilendiren önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. Bağımlılığın son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada artış gösteren ve tüm toplumu ilgilendiren bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren Kudu, “Bu nedenle bağımlılığı yalnızca bireysel bir mesele olarak değil, toplumsal bir sağlık sorunu olarak değerlendirmek gerekir. Bağımlılıklar çocuk yaşlarda da başlayabiliyor ve ebeveynlerin bu konuda bilinçli olması büyük önem taşıyor. Bağımlılık bir irade problemi değil, bir beyin hastalığıdır. Bu nedenle çok yönlü ele alınması gereken bir konudur. Bağımlılıkla mücadelede kararlı olmak ve pes etmeden çalışmaya devam etmek gerekiyor” diye konuştu.

“SANAL KUMAR BAĞIMLILIĞI HIZLA ARTIYOR”

Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman ise özellikle son yıllarda kumar oynama bozukluğunda ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti. “Son yıllarda kumar oynama bozukluğunda çok ciddi bir artış var ve bu durum artık bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Kumar bağımlılığı kişinin kendisini, ailesini ve sosyal yaşamını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Kumar oynayamadığında kişilerde farklı ruh halleri ortaya çıkabiliyor ve çoğu zaman hastalar bize oldukça geç başvuruyor. Bu süreçte ağır depresyon ve intihar düşünceleri de görülebiliyor. Günümüzde insanlar kumar oynamak için kumarhaneye gitmek zorunda değil; telefonları üzerinden çevrim içi platformlara kolayca ulaşabiliyorlar. Ödül sistemi ve erişimin kolay olması bağımlılık sürecini hızlandırıyor ve kişinin dürtü kontrolü de zamanla bozuluyor. Tedavi sürecinde aile desteği büyük önem taşıyor. Borçların kademeli şekilde yapılandırılması, para kontrolünün sağlanması ve kişinin sosyal çevresinin yeniden düzenlenmesi tedavinin önemli parçalarıdır” dedi.

BORSA BAĞIMLILIĞI

Borsanın bağımlılık olup olmadığına da değinen Tuman, “Bizlere gelen sorulardan biri de borsa işlemlerinin bağımlılık olup olmadığıdır. Borsa aslında bir yatırım aracıdır ve uzun vadeli, kontrollü şekilde yürütülen işlemler bağımlılık olarak değerlendirilmez. Ancak kısa vadede yüksek kazanç elde etme isteğiyle sürekli ekran başında borsa takibi yapmak bağımlılığa dönüşebilir. Bu noktada ödül sistemi devreye girer ve kısa sürede kazanç sağlama beklentisi kişiyi farkında olmadan bağımlılığa sürükleyebilir” ifadelerini kullandı.

“ALKOL BAĞIMLILIĞINDA MOTİVASYON VE AİLE DESTEĞİ ÖNEMLİ”

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahime Gök alkol bağımlılığıyla mücadelenin uzun yıllardır devam ettiğine dikkat çekti. Alkol bağımlılığıyla mücadelede kişinin bırakma isteği ve motivasyonu oldukça önemlidir ve tedavi sürecini önemli ölçüde kolaylaştır diyen Gök, “Bazı kişiler ‘İstediğim zaman bırakabilirim’ diyebiliyor ancak bu durum çoğu zaman bağımlılığın fark edilmesini geciktirebiliyor. Tedavi sürecinde alkolün bir anda bırakılması bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği için bazı durumlarda yataklı tedavi süreci devreye girebiliyor. Bu süreçte düzenli takiplerin yapılması, kişinin sosyal çevresini yeniden düzenlemesi ve alkol temin ettiği ortam ve mekanlardan uzak durması oldukça önemlidir. Ayrıca aile bireylerinin de tedavi sürecine dahil edilmesi bağımlılıkla mücadelede önemli bir destek sağlar” şeklinde konuştu.

“BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR”

Yeşilay Beykoz Şube Başkanı Uzm. Dr. Mahmut Talha Uçar, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Bağımlılığın oldukça geniş bir kavram olduğunu ve kişinin zarar görmesine rağmen sürdürdüğü alışkanlıkları kapsadığını belirten Uçar, “Günümüzde yalnızca madde bağımlılığı değil, teknoloji bağımlılığı gibi farklı alanlarda da çalışmalar yürütüyoruz. Yeşilay’ın en büyük amacı toplumu bağımlılıklardan korumaktır. Bu noktada rehabilitasyon faaliyetleri büyük önem taşıyor. Bağımlılıkların da zamanla değişen trendleri var. Uyuşturucu maddeler bunların başında geliyor. Özellikle pandemiyle birlikte teknoloji bağımlılığında ciddi bir artış yaşandı. Sanal kumar bağımlılığı ise artık evlerimizin ve iş yerlerimizin içine kadar girmiş durumda. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde en çok başvuru aldığımız konuların başında sanal kumar bağımlılığı geliyor” diyerek sözlerini tamamladı.