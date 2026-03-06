Trump 'Mücteba Hamaney için 'kabul edilemez' demişti! Yeni isim belli oluyor

İran'da geçici Liderlik Konseyi, yeni lider seçimine ilişkin programı yapmak için 4'üncü kez bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde, Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptıkları ve Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçildiği iddiaları öne sürülmüştü.

İran devlet televizyonuna göre, toplantıya son gelişmeler hakkında bilgi vermek için Ulusla Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldı. Dördüncüsü düzenlenen geçici Liderlik Konseyi toplantısında, lider seçimi için Uzmanlar Meclisi’nin toplanması ve gelecekteki liderin tanıtımına ilişkin planlama yapıldı.

Mücteba Hamaney iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni lider olarak Mücteba Hamaney'in öne çıkmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti. Trump açıklamasında, "İran'da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney'in politikalarını devam ettirecek ve ABD'yi beş yıl sonra yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.