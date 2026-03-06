BIST 13.079
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor

İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oluyor.

Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü.

Kentte, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy'de de etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.

Kentteki bazı yüksek katlı binaların da sisten dolayı görünürlüğü azaldı.

Sürücüler, görüş mesafesinin azaldığı bazı bölgelerde araçlarıyla kontrollü seyretti.

Boğaz hattındaki bazı yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

