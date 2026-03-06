ABD-İsrail'in Şiraz kentine saldırılarında 20 kişi öldü

ABD ve İsrail'in İran'ın Şiraz kentine düzenlediği saldırılarda 2'si sağlık çalışanı 20 sivilin öldüğü bildirildi.Abone ol
Mehr Haber Ajansı'na göre, Fars eyalet Vali Yardımcısı Celil Hüseyni konuya ilişkin bilgi verdi.
Hüseyni, "Şiraz kentinde Zibaşehr Parkı civarına yapılan saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı." dedi.
İranlı yetkili, saldırıda Şiraz'daki 115. Acil Durum Merkezi'nin tamamen yıkıldığını, belediye müştemilatının zarar gördüğünü belirtti.
Öte yandan Fars Acil Durum Birimi Başkanı Dr. Mesud Abid, 115. Acil Durum Merkezi'nde görev yapan 2 sağlık çalışanının öldüğünü ifade etti.