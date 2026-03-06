BIST 13.079
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.251,79
HABER /  SPOR

Başakşehir, Süper Lig'de yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak

Başakşehir, Süper Lig'de yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir, yarın sahasında Göztepe ile mücadele edecek.

Abone ol

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak haftanın açılış müsabakasını, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'deki 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, hanesine 39 puan yazdırdı.

Turuncu-lacivertli ekip, 25. haftaya 5. sıradaki Göztepe'nin 3 puan gerisinde 6. basamakta girdi.

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Ousseynou Ba ile Olivier Kemen, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde son 11 maçta 1 yenilgi yaşadı

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Süper Lig'deki son 11 müsabakada sahadan sadece 1 kez mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş karşısında bu süreçte tek yenilgisini 22. haftada yaşayan Başakşehir, diğer maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasında veda eden turuncu-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'e odaklandı.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, Göztepe'yi mağlup ederek hem ligde üst üste 3. galibiyetini almaya hem de rakibiyle puanını eşitleyerek 5. sıraya yükselmeye çalışacak.

İki takım arasında Süper Lig'de 14. randevu

RAMS Başakşehir ile Göztepe, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2017-18 sezonundan bu yana oynanan 13 maçın 6'sını turuncu-lacivertli takım, 6'sını sarı-kırmızılı ekip kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Başakşehir 19 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise 16 gol kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor
İran'dan sonra sıradaki ülke belli oldu! ABD Başkanı Trump böyle söyledi
İran'dan sonra sıradaki ülke belli oldu! ABD Başkanı Trump böyle söyledi
Mesud Barzani'den 'savaş' açıklaması: Elimizden geleni yapacağız
Mesud Barzani'den 'savaş' açıklaması: Elimizden geleni yapacağız
İran savaşı petrol fiyatlarını uçurdu! Trump tarih verdi: Hızla düşecek
İran savaşı petrol fiyatlarını uçurdu! Trump tarih verdi: Hızla düşecek
Bodrum'da ünlü iş insanının feci ölümü! Beton mikserinin altında kaldı
Bodrum'da ünlü iş insanının feci ölümü! Beton mikserinin altında kaldı
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Doların hızlı yükselişi! Euro'da son rakam
Doların hızlı yükselişi! Euro'da son rakam
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
İsrail Genelkurmay Başkanı açıkladı! İran’a 2 bin 500 saldırı
İsrail Genelkurmay Başkanı açıkladı! İran’a 2 bin 500 saldırı
Oval Ofis'te dini liderler Trump için böyle dua etti
Oval Ofis'te dini liderler Trump için böyle dua etti
İnfial yaratan iddia! Antalya'da Türk F-16 savaş uçakları... DMM'den açıklama geldi
İnfial yaratan iddia! Antalya'da Türk F-16 savaş uçakları... DMM'den açıklama geldi
Havadan yoğun ateş açıldı, askeri hareketlilik başladı! Necef Gölü'nde gizem!
Havadan yoğun ateş açıldı, askeri hareketlilik başladı! Necef Gölü'nde gizem!