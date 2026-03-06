Japonya, İran'da 2 vatandaşının gözaltında tutulduğunu açıkladı

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran'da 2 Japon vatandaşının gözaltında tutulduğunu belirterek, bir an önce serbest bırakılmalarını talep etti.

Abone ol

ABD ve İsrail'in saldırılarının sürdüğü İran'da 2 Japon vatandaşının gözaltına alındığını aktaran Motegi, bu kişilerle iletişim kurduğunu ve şu anda güvende olduklarını bildirdi.

Motegi, "Hükümet, bu kişilerin bir an önce serbest bırakılmasını şiddetle talep ediyor ve onlarla, aileleriyle ve ilgili taraflarla iletişim halinde kalarak mümkün olduğunca destek sağlayacak." dedi.

Bu kişilerden birinin, 20 Ocak'ta yerel yetkililer tarafından gözaltına alınan Japon devlet televizyonu NHK'nın Tahran büro şefi olduğu düşünülüyor.