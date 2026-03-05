Nükleer bir bir savaşta hangi ülkede ölüm en çok olacak? Türkiye kaçıncı sırada?

ABD'DE EN ÇOK BU BÖLGELERDE ÖLÜM OLACAK

İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan gerilim, üçüncü dünya savaşı ihtimaline yönelik endişeleri artırdı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, nükleer savaş çıkması durumunda ABD büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilir. Paylaşılan haritada ülkede en fazla can kaybının yaşanabileceği bölgeler tek tek işaretlendi.