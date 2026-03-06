Gizli tutulan kayıtlar yayınlandı! Epstein dosyalarında Trump için 'cinsel istismar' iddiası
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında daha önce yayınlanmayan üç FBI raporunu kamuoyuna açıkladı. Belgelerde, bir kadının reşit değilken Donald Trump tarafından istismara uğradığı yönünde iddiaları yer alıyor. İşte detaylar...
ABD Adalet Bakanlığı, pedofili milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasıyla bağlantılı olarak 2019 yılında hazırlanan ve daha önce yayınlanmayan üç FBI görüşme özetini kamuoyuna sundu.
Bakanlık, “FBI 302” olarak bilinen bu görüşme raporlarının, ocak ayında yayınlanan milyonlarca sayfalık Epstein belgeleri arasında yer almadığını açıkladı.
Yetkililer, belgelerin başlangıçta diğer dokümanların tekrarları olduğu düşüncesiyle “mükerrer” olarak kodlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yapılan incelemede 15 belgenin yanlışlıkla mükerrer olarak işaretlendiğinin tespit edildiği ifade edildi.
Trump'a yönelik istismar iddiaları
Rapora göre FBI, kimliği gizlenen kadınla Temmuz–Ekim 2019 arasında dört ayrı görüşme gerçekleştirdi. Kadın tüm görüşmelerde Jeffrey Epstein tarafından istismar edildiğini öne sürdü. Ancak Ekim 2019’da yapılan dördüncü görüşmede, FBI ajanlarının sorularına rağmen Trump ile yaşandığını iddia ettiği olay hakkında ek ayrıntı vermeyi reddettiği kaydedildi.