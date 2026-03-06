Gizli tutulan kayıtlar yayınlandı! Epstein dosyalarında Trump için 'cinsel istismar' iddiası

Trump'a yönelik istismar iddiaları

Rapora göre FBI, kimliği gizlenen kadınla Temmuz–Ekim 2019 arasında dört ayrı görüşme gerçekleştirdi. Kadın tüm görüşmelerde Jeffrey Epstein tarafından istismar edildiğini öne sürdü. Ancak Ekim 2019’da yapılan dördüncü görüşmede, FBI ajanlarının sorularına rağmen Trump ile yaşandığını iddia ettiği olay hakkında ek ayrıntı vermeyi reddettiği kaydedildi.