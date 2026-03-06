BIST 12.979
İşte İşgal edilmesi en zor ülkeler! İlk 10'da sadece iki İslam ülkesi var...

ABD-İsrail ve İran gerilimi artarken, işgal edilmesi en zor olan ülkeler merak konusu oldu. İlk 10 da iki İslam ülkesinin yer aldığı liste dikkat çekti.

Orta Doğu’da gerilim tırmanmaya devam ediyor. İsrail ve ABD ile İran arasındaki çatışmalar karşılıklı füze saldırıları ve askeri operasyonlarla sürüyor. Öte yandan savaşın etkileri yalnızca üç ülkeyle sınırlı kalmıyor. 

Artan gerilimle birlikte dünya genelinde dikkat çeken bir araştırma daha gündeme geldi. Haber7'de yer alan habere göre yapay zeka son 20 yılda ve günümüzde yaşananları analiz etti ve “işgal edilmesi en zor ülkeler” ortaya çıktı. 

İŞTE İŞGAL EDİLMESİ EN ZOR ÜLKELER!

İşgal Zorluğu: Dış müdahalelere karşı dirençli bir toplum yapıs

 Güçlü Yönler: Dağlık ve ormanlık yapılar, gerilla savaşı deneyimi, direniş kültürü.

İşgal Zorluğu: Kıtanın güneyinde izole yapı.

 Güçlü Yönler: Güney Kutbu'na yakınlık, zorlu arazi koşulları, bölgesel nüfuz.

