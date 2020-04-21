ABD'den gelip karantina süresini yurtta geçiren Türk doktor: Türkiye ne büyük devlet

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ABD'den getirilen Türk vatandaşlarından ABD Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli Dr. Mustafa Aydoğan, 14 günlük karantina süresini geçirdiği yurttan ayrılırken, teşekkür mektubu bıraktı.

Abone ol

Yurt dışında yaşayan 309 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek, Kırıkkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hatice Hanım Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dün dolan vatandaşlar, evlerine uğurlandı.

Katar üzerinden ABD'den getirilen grup arasında yer alan Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Biyokimya ve Biyofizik Bölümünde görevli Dr. Mustafa Aydoğan, yurttaki odasına 'Gelecek Nesillere' başlıklı mektup bıraktı.

"Ben en büyük şahidiyim"

Aydoğan, mektubunda görevlilere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Şu koronavirüs salgınından gördük ki dünyada 'senin ülken benim şehrim' diye bir şey kalmadı. Ta Çin'in bilmediğimiz, görmediğimiz, gitmediğimiz şehirlerinde ortaya çıkan bu virüs, dünyanın her bir köşesine cereyan etmiştir. Modern tıp ve eczanın dahi sınırlarını zorlayan bu salgın, bizlere olup bitenin farkında olmamızın ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türkiye ne büyük devlettir. Bu amansız virüse karşı hiç gecikmeden büyük bir savaş başlatmış, 'sosyal devlet' olmanın ne anlama geldiğini medeni zannettiğimiz o Avrupa ülkelerine en layıkıyla göstermiştir.

İbn-i Sina'nın torunları, bu millet tıbbi alanındaki duyarlılık ve yeteneğini en ileri seviyede gösterip, birçok muasır ülkenin başaramadığı başarıp, yurtlarda 14 gün ağırlamıştır. Sayısı 10 binleri geçen bu misafirler iyi şekilde ve güler yüzlerle en büyük konforla ağırlanmıştır. Ben bunun en büyük şahidiyim. Bu salgın bizlere şunu öğretmiştir; insan medeniyetini korumanın yolu doğa ile arkadaş olmaktan geçer. Bugün koronavirüs salgını ile meşgul olurken şunu unutmayalım ki; 50 yıl sonra evlatlarımız ve torunlarımız küresel ısınmadan muzdarip olacaktır. Bu dünyada Türkiye'nin rolü tıpta olduğu ve gösterdiği gibi iklim ve çevre bilimlerinde de çok önemlidir. Yeşil enerji kaynaklarına güveniliş bu sorunu çözmekte atılacak ilk adımdır. İnşallah bu koronavirüs salgınından ülkemiz kurtulduğunda derhal alanından mütehassıs yeni bilim kurulları icra edilmeli ve tıpkı bu salgın zamanında özveriyle çalışmış bilim kurulumuz gibi çalışıp dünyanın yüzleşeceği cihanşümul konular hakkında çalışmalar başlatılmalıdır. Ülkeme yapacağım bu naçizane tavsiyem görünecektir ki bu modern dünya içerisinde öncü bir konum almasını sağlayacaktır."

Aydoğan, mektubunun son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.