HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Kilis'te Yamaç Beşenli mezrası karantina altına alındı

KİLİS'te Yamaç Beşenli mezrası, bir kişinin koronavirüs (kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina altına alındı.

Abone ol

Kilis merkeze bağlı Beşenli Köyünün Yamaç Beşenli mezrasında oturan bir kişinin rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kimliği açıklanmayan hasta tedaviye alınırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, mezrada yaşayanların koronavirüs teşhisi konan kişi ile teması nedeniyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından jandarma personelleri, mezranın giriş ve çıkışını bariyerlerle kapattı. Koruyucu tulum, maske ve eldiven takan jandarmalar, mezraya gelmek isteyen ya da ayrılmak isteyenlere izin vermiyor.

Mezrada yaşayanların ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına başlandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çetiner Çetin Libya'daki son gelişmeleri aktardı! Türkiye desteğiyle darbeci Hafter fena sıkıştı
Bilim Kurulu üyesi Levent Akın'dan korkutan uyarı: 2020’yi aşabilir
Uçak biletleri iadeleri garanti altına alındı Bakan Karaismailoğlu duyurdu
Kılıçdaroğlu 23 Nisan’ı inada bindirdi! Meclis’teyim tüm liderleri de bekliyorum
Bakan Albayrak'tan tarihi müjde: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
Selvi'den bomba İmamoğlu sözleri: İki hata yaptı Yavaş yükselişe geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Norberto Briasco’nun peşinde
Yabancı ekonomistlerin öngörüsü: Merkez Bankası indirime devam edecek
S-400'lerin aktif edilmesi ertelendi! ABD yine tehdit dilini kullandı
Şanlıurfa'da Aşağı Beşyamaç Mahallesi karantina altına alındı
8 ilin Kültür ve Turizm Müdürü değişti Resmi Gazete'de yayımlandı
Sucuklu yumurtalı güveç nasıl yapılır kahvaltıda farklı lezzet!
Yorumlar