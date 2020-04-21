DSÖ'nün Covid-19 numunelerini taşıyan aracına saldırı: En az 1 kişi öldü

BM çatısı altında çalışan Dünya Sağlık Örgütü Myanmar'da saldırıya uğradı... Myanmar'da Covid-19 numunelerini taşıyan ve DSÖ'ye ait olan araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Birleşmiş Milletler, bugün Dünya Sağlık Örgütü’ne ait bir aracın Myanmar’da saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamayı BM’nin Myanmar ofisi Facebook üzerinden yaparken, “Corona virüsü testi için hastalardan alınan numuneleri taşıyan araca saldırı düzenlendi. Aracı kullanan Bay Pyae Song Win Maung yaşamını yitirdi” ifadesi kullanıldı.

Aracın üzerinde BM’nin ambleminin olduğuna dikkat çekilirken, Sağlık ve Spor Bakanlığı yetkilileri sayesinde Sittwe’deki hastalardan alınan numunelerin Yangon’a gönderildiği belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.