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Şanlıurfa'da Aşağı Beşyamaç Mahallesi karantina altına alındı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesindeki Aşağı Beşyamaç Mahallesinde ismi açıklanmayan bir vatandaşın koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıktı. Koronavirüs vakası sonrası alınan kararla Aşağı Beşyamaç mahallesi jandarma tarafından karantina altına alındı.

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Şanlıurfa Siverek'e 40 kilometre mesafedeki 500 nüfuslu Aşağı Beşyamaç Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşa, kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

İsmi açıklanmayan mahalle sakini hastanede tedaviye alınırken, Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu dün yaptığı toplantıda Aşağı Beşyamaç Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararını verdi.

Karar doğrultusunda, jandarma ekipleri mahalleye barikat kurarak, giriş-çıkışları kapattı. Koruyucu tulum giyen ve maske ile eldiven takan jandarma görevlileri, kontrol noktasından geçişlere izin vermiyor. Siverek İlçe Belediyesi tarafından dezenfektan gönderilen mahallede, vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Şekerli ve Böğürtlen Mahalleleri'nin de karantinada olduğu ilçede, 3 binada da karantina uygulaması devam ediyor.

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