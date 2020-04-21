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S-400'lerin aktif edilmesi ertelendi! ABD yine tehdit dilini kullandı

Türkiye ile ABD ve NHATO arasında bir süredir krize neden olan S-400 savunma sistemiyle ilgili yen gelişmeler yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye S-400'leri aktif etme takvimini erteledi. ABD yine tehdit etti...

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Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin faaliyete geçirilişinin ertelendiği belirtildi. Türkiye sistemin Nisan ayında aktif hale getirileceğini açıklamıştı.  Ancak koronavirüs salgını nedeniyle sistemin aktifleştirilmesi ertelendi. ABD anında tepki verdi: "Yaptırımlar üst düzey değerlendirmeye tabi tutuluyor, Erdoğan'ın anladığından eminiz."

Bu bir geri adım değil zorunluluk

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ertelemenin, Türkiye'nin S-400 kararından geri adım attığı anlamına ise gelmediğini ifade etti. Yetkili, "S-400’lerin aktive edilmesi kararında geri adım söz konusu değil, ancak (sistemin) korona nedeniyle nisanda hazır edilmesi planları ertelendi." ifadelerini kullandı.

ABD tehditlerine devam ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yine üst perdeden tehdit etmeyi sürdürdü. Ankara'nın bu kararını yaptırım tehditleriyle karşılayan ABD yönetimi, Türkiye ile yapılan F-35 anlaşmasına atıfla 'Türkiye'nin hem F-35'e hem de S-400'e sahip olamayacağı' görüşünde.  Konuyla ilgili Reuters'a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının 'CAATSA yaptırımları kapsamında üst düzey değerlendirmeye tabi tutulduğunu' söyledi ve "S-400 alımının ikili ilişkilerde ve NATO'da önemli bir engel oluşturduğunu en üst seviyelerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerin bu konudaki tutumumuzu anladığından eminiz" ifadelerini kullandı. 

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