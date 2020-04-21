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Nenad Bjelica Fenerbahçe'ye yakın

Hırvat basını, Dinamo Zagreb'le sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica'nın Fener'e yakın olduğunu duyurdu.

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Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica aniden görevini bırakınca, “Ücret indirimi için yönetimle anlaşamadı ve o yüzden ayrıldı” şeklinde haberler çıktı.

Zira Bjelica’nın çalıştırdığı Dinamo Zagreb, Hırvatistan Ligi’nde en yakın rakibinin 18 puan önünde lider durumda bulunuyordu. Ancak işin aslı daha sonra ortaya çıktı. Hırvatistan basını dün genç teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duyurdu.

Bjelica, sözleşmesini feshetti ve Türkiye’ye yakın
Gol.hr’nin köşe yazarı Ivica Medo, “Fenerbahçe yeni bir hoca arıyor. Bilinen bir çok aday var. Bjelica, sözleşmesini feshetti ve Türkiye’ye yakın. O geleceği olan bir teknik adam” iddiasında bulundu.

''Temasım olmadı''
Bjelica ise, “Türk gazeteciler bana Fenerbahçe taraftarlarının takımın başına geçmemi istediğini söylüyor. Ancak bir temasım olmadı. Suudi Arabistan, BAE, Katar, Çin veya ABD’de çalışmak istemiyorum. Zaten şu anda futbol yok. 1 Ağustos’a kadar bir takımla anlaşırım” dedi.

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