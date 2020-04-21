Bilim Kurulu üyesi Levent Akın'dan korkutan uyarı: 2020’yi aşabilir

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Levent Akın, sosyal yaşama haziran gibi dönünebileceğini söylerken, sosyal mesafe uygulaması için de aşının bulunmadığına dikkat çekerek "Bu yıl sonuna kadar devam eder. Hatta 2020’yi aşabilir" dedi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi halk sağlığı hekimi Prof. Levent Akın, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.

Merak konusu olan normal yaşama ne zaman dönülecek sorusuna yanıt veren Akın, temkinli konuştu. Aşının bulunmadığına ve ilacın henüz geliştirilmediğine dikkat çekerek salgının devam ettiği sürece normal hayata dönmenin 1 yılı bulabileceğini söyledi.

En küçük gevşeme daha büyük sorunlara yol açabilir

En küçük gevşemenin çok daha büyük sorunların yaşanmasına yol açacağını, bugüne kadar yapılanların da heba olacağını belirten Akın sözlerine şöyle devam etti:

Haziran gibi dönebiliriz diyebilirim ama

“Sosyal yaşama Haziran gibi dönebiliriz diyebilirim, ama bu bir tahminden öte geçmez, kesin söylemem için birçok verinin elde olması lazım” dedi. Bunu da akılda kalabilen güzel bir örnekle açıkladı:

Salgın devam ediyor

“Salgın devam ediyor, daha uzun süre devam edecek de. Şehirlerarası otobanda karşıdan karşıya geçerken bir insanla karşılaşma olasılığınız ile Atatürk Bulvarı’ndaki aynı değil. Ne kadar çok kişiyle karşılaşırsanız, yayılma da o denli artıyor. O nedenle gevşetmeyi kontrollü yapabileceğimize, sosyal mesafeyi ne denli koruyacağımıza da bağlı…”

Sosyal mesafe uygulaması yıl sonuna kadar devam eder

Kesin olan öngörüsünü ise şu cümlelerle açıkladı:

“Sosyal mesafe uygulaması bu yıl sonuna kadar devam eder. Hatta 2020’yi aşabilir de… Aşı varsa verirsiniz, sosyal mesafeyi kaldırabilirsiniz ama ne zaman bulunacağı, bulunduğunda etkili olup olmayacağı da kesin değil ki!... Hem özel ilacınız yok hem de aşınız yok. Tedaviniz bile net değil, deneme yanılmayla çözüm üretiyoruz. Onun için en iyi korunma ve tek çözüm aracı sosyal mesafe…”

Levent Akın kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından 1984 yılında uzmanlık alan Levent Akın, yine aynı bölümde 1989 yılında doktorasını bitirdi. 1987-89 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Akın, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalından Bilim Uzmanlığı derecesi aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan bazı bulaşıcı hastalıklarla ilgili kurullardan görev yapan Akın, 2006 yılında Halk Sağlığı Profesörü oldu. Akın’ın çalışma alanları bulaşıcı hastalıklar ile bağışıklamadır.