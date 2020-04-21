Mahalle Bekçileri kendilerine 'Mahalle muhafızı' gibi yeni unvanlar istiyor

TÜRKİYE'de bekçi uygulamasından sonra sokaklar, mahalleler daha güvenli bir hale geldi. Hazırlanan bir rapora göre bekçiler kendilerine verilen 'Mahalle bekçisi' unvanının yetki ve görevini tam yansıtmadığı düşüncesinde. İşte detaylar..

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Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, mahalle bekçileriyle ilgili ‘Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik - Bekçilik Örneği’ isimli bir rapor hazırladı.

Mahalle muhafızı gibi unvanlar istiyorlar

Raporda, “Mahalle bekçisi unvanının görev ve yetkilerini tam olarak yansıtmadığını belirten bekçilerin ‘mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ve polis yardımcısı’ gibi unvanlar kullanmak istediği bildirildi.

Yeni gençler bekçilere olumsuz bakıyor

Mahalle bekçisi sayısının 30 bine yaklaştığı da belirtilen raporda, “20’li yaşlardaki gençlerin bekçilere karşı olumsuz denebilecek duygu ve düşünceler beslediği” ifade edildi.

Hazırlanan raporda, gençlerin görevini yapmaya çalışan bekçilere zorluk çıkarabildiği vurgulanarak, “Orta yaş grubundaki vatandaşlarda görülen nostaljik ve olumlu duygulara, bekçilik uygulamasını bizzat deneyimleme ve görme fırsatını bulamamış gençlerde rastlanmaması normal karşılanabilecek bir durumdur” denildi.

Bekçilerin yakındıkları konulara da yer verilen raporda, motorlu araçları olmaması nedeniyle zorluklarla karşılaştıkları belirtildi.

Bekçilere idari yaptırım yetkisi

Durumla ilgili, “Örneğin bekçilerin, gece saatlerinde aracında yüksek sesle müzik dinleyerek mahalle sakinlerinin huzurunu bozan birisine Kabahatler Kanunu hükmünce işlem yapma yetkileri bulunmamaktadır. Bunu çözüme kavuşturmak için bekçilere polisin yetkisi dâhilinde olan idari yaptırım tutanağı düzenleme yetkisi verilebilir.”

'Siz gidin polis gelsin' söylemi

Raporda, “Bekçiler, GBT sorgusu yapmaya yetkileri olmadığını ve kendilerinin gidip polisin gelmesini söyleyenlerle karşılaşabilmektedir. Bu yüzden çeşitli yöntemlerle farkındalık düzeyi artırılabilir” ifadeleri yer aldı.