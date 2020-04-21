Çetiner Çetin Libya'daki son gelişmeleri aktardı! Türkiye desteğiyle darbeci Hafter fena sıkıştı

LİBYA'daki son durumu aktaran HaberTürk yazarı Çetiner Çetin, "Türkiye’nin Ulusal Mutabakat Hükümeti ve bağlı askeri gruplara desteği Libya’daki dengeleri değiştirdi." diye yazdı.

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"Darbeci Hafter fena sıkıştı" başlığıyla yayınlanan yazısında Çetiner Çetin, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde geri planda kalan Libya'da darbeci Halife Hafter ile UMH arasında yaşanan çatışmalarda gelinen son durumla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Hafter yavaş yavaş geri çekiliyor." diyen Çetiner Çetin, "Uluslararası Mutabakat Hükümeti (UMH) için savaşan silahlı gruplar hafta sonu daha öncesinde Hafter’in Libya Ulusal Ordusunun (LUO) kontrolündeki Sabratha ve Surman gibi önemli stratejik yerleri ele geçirmeyi başardı." bilgisini verdi.

Çetiner Çetin'in yazısında değindiği gelişmeler şöyle:

Türk hava savunma sistemi dengeleri değiştirdi

Türk insansız hava araçları, diğer bir deyişler drone’ları, Hafter’in Birleşik Arap Emirlikleri’nden aldığı birçok İHA’yı vurdu. Sabrathave diğer bölgelerin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne sadık birlikler tarafından ele geçirilmesinin ardından çatışmalar Trablus’un güneyindeki Tarhuna’da yoğunlaştı.

Ve tabii ki Türk hava savunma sistemi Korkut, dengeleri UMH lehine değiştirdi. UMH yanlısı silahlı gruplar Libya’da 7 farklı cephede oldukça önemli bir alanı kontrol altına almaya başladı. Elbette bunlar TSK’nın sağladığı imkanlar ve koordinasyon sayesinde gerçekleşti.

Bugün itibari ile 3 bin 700 kilometrekarelik bir alan Hafter’den alındı. Ancak unutmayalım ki Libya toprak büyüklüğü oldukça geniş. Fakat yüzde 80’i çöl ve taraflar geri kalan yüzde 20 için savaşıyorlar.

Türkiye’nin desteği

Askeri kaynaklara göre Hafter’in Trablusgarp’taki en önemli kalelerinden birisinin ele geçirilmesi birkaç günlük bir mesele olabilir ve bu şekilde, bilhassa geçtiğimiz günlerde Trablus’un batısındaki kıyı şeridinin neredeyse tümünün yeniden ele geçirilmesinin ardından ihtilafa net bir yön verebilir. Bu pozisyon Türkiye açısından çok önemli. Zira Libya ile yapılan deniz anlaşmasının sahil şeridinin kontrolü ile daha da önem kazanacağı bir gerçek.

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