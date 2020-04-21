İstanbul ve Ankara'da koronavirüste son durum ne! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Prof. Dr. Levent Akın: “İstanbul en sıkıntılı olduğumuz yer; biraz yataya doğru düzleşti, ama kesin böyle dememiz için birkaç gün daha zamana ihtiyacımız var. Ankara ise yokuş tırmanan kamyon gibi ağır yükseliyor..."

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Bilim Kurulu’nda yer alan halk sağlığı hekimi Prof. Dr. Levent Akın, yeni tip koronavirüs salgınının İstanbul ve Ankara'daki seyriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul kaynaklı virüsün Muş, Bingöl gibi illere yayıldığına dikkat çeken Prof. Akın, sosyal mesafe uygulamasının ise yıl sonuna kadar sürebileceğini hatta daha da uzayabileceğini söyledi.İşte Akın'ın o tespitleri...

İstanbul seyri yataylaştı, Ankara yokuştaki kamyon

- İstanbul en sıkıntılı olduğumuz yer; biraz yataya doğru düzleşti, ama kesin böyle dememiz için birkaç gün daha zamana ihtiyacımız var. Ankara ise yokuş tırmanan kamyon gibi ağır yükseliyor, bu da bizi rahatlatıyor.

- En çok endişe ettiğimiz ise İstanbul kaynaklı virüsün yayıldığı Muş, Bingöl gibi illerimiz. Henüz oralarda ne olacağını ölçemiyoruz, çünkü 2 günde sonuç vermiyor, en az iki haftada ortaya çıkıyor, sonrasında da bir o kadar seyri sürüyor. Bu da öngörümüzü azaltıyor…

- Salgın devam ediyor, daha uzun süre devam edecek de. Şehirlerarası otobanda karşıdan karşıya geçerken bir insanla karşılaşma olasılığınız ile Atatürk Bulvarı’ndaki aynı değil. Ne kadar çok kişiyle karşılaşırsanız, yayılma da o denli artıyor.

- O nedenle gevşetmeyi kontrollü yapabileceğimize, sosyal mesafeyi ne denli koruyacağımıza da bağlı…

- Sosyal mesafe uygulaması bu yıl sonuna kadar devam eder. Hatta 2020’yi aşabilir de…

- Evde uzun süredir tecritte kalan 65 yaş üstü kesimin sokağa çıkması için erken. Biliyorum çok sıkıldılar ama unutulmasın ki bugün bir başarı varsa bunda 65 yaş üstündekilerin katkısı da biz doktorlar etkili oldu.