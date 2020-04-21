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Kocaeli'de 17 daireli site karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin akrabalarıyla birlikte yaşadığı 17 daireli site karantina altına alındı. 

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Başiskele Yaylacık Mahallesi Mevlevi Sokak üzerinde bulunan akraba olan ailelerin yaşadığı 17 daireli site, burada yaşayan 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu karantina altına alındı.

Site sakinlerinin evlerinden çıkmaları yasaklanırken, bekçilerin kontrolleri sağladığı sitenin giriş kapısına Başiskele Kaymakamlığı'nca, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince, 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır" yazısı asıldı. 

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