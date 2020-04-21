Galatasaray Norberto Briasco’nun peşinde

Arjantin basınına göre Galatasaray, sağ açık için Huracan forması giyen Norberto Briasco’yu takibe aldı.

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Koronavirüs salgının muhtemel etkilerinin başında gelmesi beklenen maddi zorluklar sebebiyle Galatasaray önümüzdeki yıllarda futbol takımının maliyetini düşürmeyi planlıyor.

Norberto Briasco’yu takibe alındı

Arjantin basınına göre Cimbom, sağ açık için Huracan forması giyen Norberto Briasco’yu takibe aldı.

Feghouli giderse Norberto gelecek

Kulübüyle sözleşmesi 2021’de bitecek futbolcuyu İtalyan ekibi Atalanta da istiyor. Bu hamle Feghouli’nin muhtemel ayrılığına yönelik bir girişim olarak değerlendiriliyor.