Erzincan'da TIR devrildi sürücüsü can verdi

ERZİNCAN’da, gıda ve temizlik malzemesi yüklü TIR, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Servet Boztemur (60), araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

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Sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum Karayolu 60'ıncı kilometresi Kargın beldesi yakınlarında acı kaza meydana geldi.

Ankara’dan Erzurum istikametine giden Servet Boztemur yönetimindeki 25 GC 512 plakalı gıda ve temizlik malzemesi yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kazada sürücü Servet Boztemur TIR'da sıkıştı. Olay yerine giden sağlık ve AFAD ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Servet Boztemur'un cansız bedeni, AFAD ekipleri tarafından TIR'dan çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kaza sonrası soruşturma başlatılırken, trafiğe kapanan karayolu ulaşıma yeniden açıldı.