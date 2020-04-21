Bakan Pakdemirli: Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın

"Gıda sektörü, Ramazan'daki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı." bilgisini veren Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın" diye konuştu.

Abone ol

Bakan Pakdemirli, Mayısın ilk haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hububat alım fiyatlarını açıklayacağını da duyurdu.

Pakdemirli, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İstedikleri gibi alışverişini yapsınlar"

- Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın. Arz dengesine göre 50 kadar ürünü takip ediyoruz. Gerekirse ithalat ve ihracatta önlem alınabilir. Fırsatçılık görülürse tedbir alınır.

Ramazan Pidesi

- Pideyle ilgili çalışma İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Ramazan ayında istenmesi, kokunun duyulması neler yapılabilir bakıyorlar. Belki belli saat öncesi satılması satılmaması konusundaki çalışmayı yürütüyor. Açıklaması olacaktır.

Hububat alım fiyatı

- Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak.

"Ankara'daki atık sularda kovid-19'a rastlanmadı"

- Ankara'dan aldığımız atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. İstanbul'dan da numune toplanıyor, ona göre tedbir alınacak.