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Erzurum'da iki mahalle arasındaki kavga kanlı bitti 3'ü ağır 7 yaralı

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde bulunan iki ayrı mahallede yaşayan 7 kişi, hayvanların tarlaya girmesi nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışmada taş ve sopalar konuştu, 3 kişi ağır yaralandı.

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Erzurum Aşkale'nin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinde yaşayan iki grup, birkaç gün önce hayvanların tarlaya girmesi nedeniyle arazide kavga etti. 

3 kişinin durumu ağır

Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, büyüklerin araya girmesiyle sona erdi. Kavga eden gruplar, dün tekrar ilçe merkezinde karşı karşıya geldi. Merkez Çarşı Cami önünde yine kavga eden kişilere polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü Aşkale'deki hastanede, durumu ağır olan 3 kişi ise sevk edildiği Erzurum'daki hastanelerde tedaviye alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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