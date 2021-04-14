ABD, Montrö Sözleşmesi'ne dayanarak Rusya'yla kriz yaşayan Ukrayna'ya destek amaçlı yola çıkan 2 adet savaş gemisinin Karadeniz'e geçiş işlemini iptal etti.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilimin zirve yaptığı süreçte ABD, Karadeniz'e savaş gemisi göndereceği bildirimini geri çekti.

ABD geçtiğimiz günlerde iki savaş gemisinin boğazlardan geçerek Karadeniz'e gideceğini ve Türkiye'ye gerekli bildirimlerin yapıldığını açıklamıştı. Rusya, bu kararın ardından Karadeniz'de askeri bir tatbikat başlatma kararı almıştı.

Yükselen gerilimi azaltmak için ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün telefonda görüşmüştü. Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak konusundaki endişelerini dile getirerek Putin'e toplantı önerisinde bulunmuştu.

ABD, savaş gemilerini göndermekten vazgeçti

Bu gelişmelerin ardından ABD, Montrö Sözleşmesi'ne dayanarak 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermekten vazgeçtiğini Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi.

ABD'nin iki hava savunma fırkateyni USS Roosevelt (DDG-80) ve USS Donald Cook'un daha önce yapılan bildirime göre bugün ve yarın Boğazlar'dan geçerek, Karadeniz'e açılacaktı. Yine ilk bildirime göre gemiler 4 ve 5 Mayıs tarihlerine kadar Karadeniz'de kalacaklardı.

Kriz 2014'ten beri sürüyor

Donbass bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.