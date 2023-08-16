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ABD, İran'dan Rusya'ya kamikaze İHA satışını durdurmasını istedi!

ABD, İran'dan Rusya'ya kamikaze İHA satışını durdurmasını istedi!

Washington yönetiminin, İran'dan, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşta kullandığı söylenen kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yedek parçalarının Rusya'ya satışını sonlandırmasını istediği bildirildi.

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Financial Times'ın adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi ve İran'ın nükleer programının kontrol altına alınması için taraflar arasında yapılan dolaylı görüşmelerde, Washington'un Tahran'dan Rusya'ya kamikaze İHA'nın yanı sıra İHA yedek parçası satışını durdurmasını istediği belirtildi.

ABD yönetiminin konuyu, İran ile bu yıl Katar ve Umman'da yapılan dolayı görüşmelerde gündeme getirdiği ifade edildi.

Haberde, Tahran yönetiminin kendisine ait kamikaze İHA'ların Ukrayna savaşında kullanımının sonlandırılması için Rusya'ya defalarca talepte bulunduğu yazıldı. Ancak ABD yönetiminin İran'dan bu konuda daha somut adımlar atmasını istediği aktarıldı.

ABD'nin İran'ın Rusya'ya kamikaze İHA ile İHA yedek parça satışını sonlandırmasına ilişkin talebinin, Tahran'ın geçen hafta dört İran-ABD vatandaşını hapishaneden ev hapsine nakletmesiyle sonuçlanan mahkum takası anlaşması müzakereleriyle birlikte yürütüldüğü kaydedildi.

Haberde, Washington ve Tahran'ın aralarındaki tansiyonu düşürmeye ve İran'ın nükleer programıyla ilgili daha geniş müzakereleri canlandırmaya çalıştığı belirtilerek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran'ın "büyüyen nükleer tehdidini" azaltmak için atacağı her adımı memnuniyetle karşılayacağına yönelik açıklamasına yer verildi.

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın İran'dan aldığı kamikaze İHA'ları savaşta kullandığına yönelik açıklamalar yapıyor. İran yönetimi ise kamikaze İHA'ların Rusya tarafından Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı yönündeki haberleri reddediyor.

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