ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesinin ardından büyük tepki toplamıştı. Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye “Bahçeli” paylaşımı uyarısı geldi.

Konu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (Büyükelçi şehir dışında olduğundan) Bakanlığımıza çağrılarak, Büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir."