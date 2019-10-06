HABER /  POLİTİKA

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesinin ardından büyük tepki toplamıştı. Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye “Bahçeli” paylaşımı uyarısı geldi.

Konu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (Büyükelçi şehir dışında olduğundan) Bakanlığımıza çağrılarak, Büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir."

İlgili Haberler
ABD Büyükelçiliği'nin hesabından FETÖ'cü hesabın twiti beğenildi! Türkiye'den tepki gecikmedi ABD Büyükelçiliği, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Bahçeli tweetini beğendi
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş'den Trabzon'da kendisine tepki gösterenlere yanıt! Ben müzenin kendisiyim
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden kilolu polisler için ilginç adım!
Yeni bir diplomatik kriz çıkar mı? 5 Alman vatandaşına Türkiye'de terörden gözaltı
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak enflasyon yazısı: Biz diyoruz 'Domates biber patlıcan'...
Karaköy'de her satırı korkunç olay! Tartıştığı arkadaşının boğazını şişeyle kesti!
Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhuriyet'in kaçıncı yılı 2019 bu sene 29 Ekim ne zaman?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Abant kampında konuşuyor! Canlı yayın
28 Ekim okullar tatil mi pazartesi öğleden sonra okul var mı?
Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten net ne kadar kazandı?
Arda Ayten milyoner yarışmasından net ne kadar kazandı?
Burs ücretleri ne kadar 2019-2020 lisans, önlisans burs parası
Yorumlar