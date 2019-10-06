HABER /  DÜNYA

Yeni bir diplomatik kriz çıkar mı? 5 Alman vatandaşına Türkiye'de terörden gözaltı

Almanya ile son dönemde düzeltilen ilişkiler sonrası diplomatik kriz çıkarabilecek bir gelişme yaşandı. 5 Alman vatandaşı Türkiye'de terör suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yasa dışı örgüte üye olmak ve örgüt propagandası yapmak şüphesiyle Türkiye'de beş Alman vatandaşı gözaltına alındı. Almanya Dışişleri Bakanlığı da olayı doğruladı.

Türkiye'de beş Alman vatandaşının PKK ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.Alman vatandaşlarının yasa dışı örgütün propagandasını yaptıkları ve örgüte üye oldukları şüphesi ile gözaltına alındıklarını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı haberi teyit ederek, Ankara'daki Büyükelçiliğin gözaltına alınan Alman vatandaşları temasa geçtiğini açıkladı. Türk makamlarından ise habere ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması 

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Bakan Horst Seehofer'in Ankara'daki temasları sırasında söz konusu gözaltıların gündeme gelmediğini ifade etti. Sözcü, Bakan'ın ziyareti ile Alman vatandaşlarının gözaltına alınması arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını da belirtti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Seehofer'in ziyareti sırasında Türk yetkililer ile bilgi alışverişinde bulunulduğu ve bunun sonucunda beş Alman'ın Türkiye'de gözaltına alındığına dair iddiaları da reddetti. Sözcü, ziyaret sırasında Alman hükümetine göre haklı gerekçeler olmaksızın cezaevinde bulunan Alman vatandaşlarına ilişkin bilgilerin iletildiğini kaydetti.

Gözaltına alınanlardan biri Hamgurglu 

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında Hamburg'da yaşayan bir anaokul öğretmeni bulunuyor.Yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da akrabalarını ziyaret etmek üzere Türkiye'ye giden Hamburglu Alman vatandaşı polis tarafından havalimanında gözaltına alındı. Kadının gözaltına alınmasının eşinin PKK'ya yakın Hamburg Kürt Toplumu'ndaki faaliyetleri ile bağlantısı olduğu tahmin ediliyor.

İlgili Haberler
Almanya İçişleri Bakanı Türkiye'ye methiyeler dizdi! Siz olmadan halledilemezdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri AFAD ve Meteoroloji'den çok sayıda il için kritik uyarı! Ani sel ve su baskınları bekleniyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Karaköy'de her satırı korkunç olay! Tartıştığı arkadaşının boğazını şişeyle kesti!
Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı açıklama
Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu ve Vali Ali Yerlikaya'ya tebrik telgrafı
EYT yasası çıkarsa kimler yararlanabilecek? Milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sözleri Twitter'da TT oldu
ABD Büyükelçiliği'nin hesabından FETÖ'cü hesabın twiti beğenildi! Türkiye'den tepki gecikmedi
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak enflasyon yazısı: Biz diyoruz 'Domates biber patlıcan'...
29 Ekim şiirleri 2 kıtalık kısa 29 Ekim Atatürk sözleri
Resmi tatiller 2020 hangi günler resmi tatiller kaç gün?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor 2020 yeniyıl tatili nezaman?
Kırklareli'nde balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı
Burs ücretleri ne kadar 2019-2020 lisans, önlisans burs parası
Yorumlar